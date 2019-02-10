انت الان تتابع مستوطنون يحرضون على قتل الرئيس الفلسطيني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
هاجم مستوطنون، صباح اليوم، مركبات المواطنين الفلسطينيين بالحجارة على طريق وادي الدلب، بالقرب من قرية راس كركر، غرب رام الله، بينما أغلقت شرطة الاحتلال الطريق حتى دوار عين أيوب، غرب رأس كركر، في كافة الاتجاهات، عقب اعتداء المستوطنين. وفي مدينة الخليل، هاجم عشرات المستوطنين مركبات المواطنين الفلسطينيين ووجهوا الشتائم والتهديدات لهم، حيث أفادت مصادر فلسطينية بأن ما يزيد عن 50 مستوطنا يحتشدون عند مفترق غوش عتصيون ومحيط بيت البركة قرب مخيم العروب المقام على أراضي بلدة بيت أمر.
وأوضحت المصادر، أن المستوطنين أطلقوا دعوات عبر مكبرات الصوت للتجمع في المنطقة، وأخرى لقتل الفلسطينيين، مضيفة أن عددًا كبيرا من المستوطنين تجمعوا في منظقة السهلة وعلى رأسهم المستوطن المتطرف "عوفر" المعروف بشدة معاداته للفلسطينيين والعرب. كما حرض المستوطنون خلال مظاهرات منفصلة في تل أبيب والقدس ومستوطنات
وأوضحت المصادر، أن المستوطنين أطلقوا دعوات عبر مكبرات الصوت للتجمع في المنطقة، وأخرى لقتل الفلسطينيين، مضيفة أن عددًا كبيرا من المستوطنين تجمعوا في منظقة السهلة وعلى رأسهم المستوطن المتطرف "عوفر" المعروف بشدة معاداته للفلسطينيين والعرب.
كما حرض المستوطنون خلال مظاهرات منفصلة في تل أبيب والقدس ومستوطنات «آريئيل» و«غوش عتصيون» و«كريات أربع» وغيرها، على قتل الرئيس محمود عباس والفلسطينيين.
ورفع المستوطنون في المظاهرات، لافتات كتب عليها شعارات تدعو بشكل مباشر وواضح إلى قتل الرئيس محمود عباس، إضافة لقتل كافة الفلسطينيين، وكتبوا على يافطاتهم «تصفية ممولي القتل» مع صور للرئيس.
اقرأ أيضًا:
إسرائيل تمنع رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي 47 مرة
فلسطين تعلن عدم مشاركتها في مؤتمر وارسو
كانت هذه تفاصيل خبر مستوطنون يحرضون على قتل الرئيس الفلسطيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.