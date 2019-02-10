مستوطنون يحرضون على قتل الرئيس الفلسطيني

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هاجم مستوطنون، صباح اليوم، مركبات المواطنين الفلسطينيين بالحجارة على طريق وادي الدلب، بالقرب من قرية راس كركر، غرب رام الله، بينما أغلقت شرطة الاحتلال الطريق حتى دوار عين أيوب، غرب رأس كركر، في كافة الاتجاهات، عقب اعتداء المستوطنين. وفي مدينة الخليل، هاجم عشرات المستوطنين مركبات المواطنين الفلسطينيين ووجهوا الشتائم والتهديدات لهم، حيث أفادت مصادر فلسطينية بأن ما يزيد عن 50 مستوطنا يحتشدون عند مفترق غوش عتصيون ومحيط بيت البركة قرب مخيم العروب المقام على أراضي بلدة بيت أمر.

وأوضحت المصادر، أن المستوطنين أطلقوا دعوات عبر مكبرات الصوت للتجمع في المنطقة، وأخرى لقتل الفلسطينيين، مضيفة أن عددًا كبيرا من المستوطنين تجمعوا في منظقة السهلة وعلى رأسهم المستوطن المتطرف "عوفر" المعروف بشدة معاداته للفلسطينيين والعرب. كما حرض المستوطنون خلال مظاهرات منفصلة في تل أبيب والقدس ومستوطنات