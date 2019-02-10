انت الان تتابع السودان: إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين خلال ساعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلن وزير الدولة بوزارة الإعلام السودانية، مأمون إبراهيم، اليوم السبت، أن إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين لدى جهاز الأمن سيتم خلال الساعات القليله المقبلة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عمر البشير، جاء ذلك بعد أن تعهد الرئيس السوداني، خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف وكتاب الأعمدة وقادة أجهزة الإعلام المحلية، مساء الأربعاء الماضي، بإطلاق سراح كل الصحفيين المعتقلين وحل كل القضايا المتعلقة بالصحافة والإعلام، مؤكدا أن باب الحوار مفتوح مع أي جهة لتحقيق السلام وإخراج البلاد من الأزمات السياسية والاقتصادية، وفقًا لروسيا اليوم.

وكشف البشير استعداد الدولة لرفع كل التكاليف وإلغاء الضرائب والجمارك على مدخلات صناعة الصحافة، مبرزا ضرورة إيجاد مؤسسات صحفية قوية تخدم قضايا البلاد. وأشار إلى أن الحكومة انتهجت صيغة الحوار وصولا إلى تحقيق سلام دائم وتوافق وطني، منوها بأن الأحزاب السياسية في السودان حدث لها انشقاقات منذ الاستقلال وحتى