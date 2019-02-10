هربت إلى مقدونيًا| «البلوكي» تطلب المساعدة.. والإمارات ترد

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي على غرار قصة السعودية رهف الهاربة، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو نشرته فتاة تدعى "هند البلوكي" عبر حساب غير موثق في "تويتر" تقول فيه إنها إماراتية وهربت من بلادها إلى مقدونيا.

وبخسب الفيديو، تحدثت الفتاة باللغة الإنجليزية، وقالت إنها "تقبع حاليًا في مركز للرعاية، بعد هروبها من الإمارات بسبب سوء معاملة والدها وشقيقها.

وأكدت الفتاة أن سوء معاملة أهلها جاء بعد طلبها الطلاق من زوجها، التي زعمت بأنه يعنفها دائمًا، مشيرة إلى أن لديها 4 أطفال تركتهم في الإمارات.

وطلبت البلوكي في الفيديو، مساعدتها للنجاة من العنف المسلط عليها، مؤكدة أنها تركت خلفها أربعة أطفال، حيث قالت "أي أمّ لن تترك أطفالها بهذه الطريقة، لكنني كنت مضطرة إلى ذلك لأنهم لم يتركوا لي أي خيار آخر".

وتعيد قصة هذه الفتاة إلى الأذهان قضية رهف، الفتاة السعودية التي هربت من أهلها وحصلت على اللجوء في كندا، بعدما أثارت صجة إعلامية في الأيام الماضية.

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وفي أول رد رسمي، قالت مديرة مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال "عفراء البسطي"، في تعليقها على الفيديو، إن إمارة دبي والقيادة وضعت سياسات وقوانين واضحة لحماية النساء في هذه الظروف.

وأكدت مديرة مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال في تغريدة على "تويتر" الجمعة بأنها علمت مؤخرا بقضية السيدة الإماراتية هند البلوكي، حيث قالت إنها غردت على "تويتر" لتبرهن علنا دعمها لهذه القضية.

وأضافت عفراء البسطي أن لكل فرد الحق في الحرية خاصة النساء.

وتابعت :"لقد قمت شخصيا باختيار محامين مستعدين لمساعدة البلوكي وتوجيهها خلال هذه العملية.. أولويتي العليا هي إعادة جمع شمل البلوكي بأمان مع أطفالها".