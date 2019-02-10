شكرا لقرائتكم المغرب ينفي سحب سفيريه من السعودية والإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرباط - «الحياة» | منذ 14 ساعة في 10 فبراير 2019 - اخر تحديث في 10 فبراير 2019 / 10:10

نفى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، سحب بلاده سفيريها في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.



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وأكد بوريطة في تصريح لوكالة «سبوتنيك» أمس (السبت)، أن بلاده لديها قنوات خاصة لإعلان مثل هذه القرارات، قائلاً: «الخبر غير مضبوط ولا أساس له من الصحة، ولم يصدر عن مسؤول».

وأضاف: «تاريخ الدبلوماسية المغربية يؤكد أنها تعبر عن موقفها بوسائلها وليس من خلال وكالة أنباء أميركية».

وكانت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية أعلنت أن المغرب انسحب من التحالف العربي الذي تقوده السعودية في حرب اليمن.

وأضافت الوكالة أن المغرب استدعى سفيره في المملكة العربية السعودية مصطفى المنصوري، لإجراء مشاورات.