شكرا لقرائتكم الحريري في دبي مشاركا في"القمة العالمية للحكومات" وسيبحث الأحد مع لومير في تفعيل قرارات "سيدر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 14 ساعة في 10 فبراير 2019 - اخر تحديث في 9 فبراير 2019 / 23:33

وصل رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري بعد ظهر اليوم الى القاعة الاميرية في مطار دبي، للمشاركة في اعمال"القمة العالمية للحكومات" التي تنطلق اعمال الدورة السابعة منها يوم غد الاحد برعاية نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم، وذلك بمشاركة اكثر من 4 الاف شخصية من 140 دولة، بينهم رؤساء دول وحكومات ووزراء ومسؤولون عالميون وقيادات 30 منظمة دولية.



وكان في استقبال الحريري لدى وصوله الى المطار وزير الصحة ووقاية المجتمع الاماراتي عبد الرحمن بن محمد العويس، سفير لبنان في الامارات فؤاد دندن، سفير الامارات في لبنان حمد سعيد الشامسي وقنصل لبنان في دبي عساف ضومط. وكان في استقبال الحريري لدى وصوله الى المطار وزير الصحة ووقاية المجتمع الاماراتي عبد الرحمن بن محمد العويس، سفير لبنان في الامارات فؤاد دندن، سفير الامارات في لبنان حمد سعيد الشامسي وقنصل لبنان في دبي عساف ضومط. ويرافق الرئيس الحريري الوزير السابق غطاس خوري وعدد من المستشارين. Advertisements وقالت مصادر فرنسية لـ "الحياة": "إن الرئيس الحريري سيلتقي على هامش القمة في دبي غدا الأحد وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير للبحث معه في التمهيدات لتفعيل قرارات مؤتمر "سيدر". ...وسليمان والسنيورة كما وصل الى دبي الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان، تلبية لدعوة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لحضور القمة. وأعلن المكتب الإعلامي للرئيس فؤاد السنيورة، في بيان، ان السنيورة غادر بيروت متوجها إلى دبي في الامارات العربية المتحدة، لـ"المشاركة في فعاليات الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات التي ستعقد تحت عنوان "استشراف حكومات المستقبل"، وتعد هذه الفعاليات من بين الأحداث البارزة في مجال استشراف حكومات المستقبل نظرا لدورها الحيوي كمنصة لتبادل الأفكار وعرض أفضل الممارسات المبتكرة والاتجاهات المستقبلية في القطاع الحكومي".



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