شكرا لقرائتكم المؤبد لـ 7 متهمين باعتداءي باردو وسوسة في تونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - تونس - أ ف ب | منذ 14 ساعة في 10 فبراير 2019 - اخر تحديث في 10 فبراير 2019 / 01:35

حكم القضاء التونسي أمس بالسجن المؤبّد على 7 متهمين باعتداءي باردو وسوسة اللذين قتل فيهما عشرات السياح الأجانب عام 2015، وذلك بعد نحو 10 جلسات على مدى عام ونصف العام لم تحدد بشكل كامل المسؤوليات.



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وقال الناطق باسم النيابة العامة سفيان السليطي إن «متهمين آخرين في الاعتداءين صدرت بحقهم أحكام بالسجن تراوح مدتها بين 6 أشهر و16 عاماً، في حين أخلت المحكمة سبيل 27 متهماً آخرين». ولم يصدر أي حكم بالإعدام، بينما قررت النيابة استئناف الأحكام.

وفي قضية الهجوم على متحف باردو، حكم على 3 متهمين بالسجن مدى الحياة بعد إدانتهم «بالقتل العمد» و«المشاركة في قتل متعمد» و«اعتداء يهدف إلى تغيير الطابع المدني للدولة».

وكان 25 متهماً في المجموع ملاحقين في إطار الاعتداء على متحف باردو بينهم 22 موقوفاً وثلاثة لم يعتقلوا. وأسفر الهجوم عن سقوط 22 قتيلاً في 18 آذار (مارس) 2015. وفي قضية الاعتداء على فندق في سوسة الذي قتل فيه 38 شخصاً معظمهم بريطانيون، فحُكم على 4 متهمين بالسجن مدى الحياة بعد إدانتهم «بالقتل العمد» و«المشاركة في قتل متعمد» و«اعتداء يهدف إلى تغيير الطابع المدني للدولة». وحكم على 5 متهمين بالسجن لمدد تراوح بين 6 أشهر و6 أعوام، وتمت تبرئة 17 متهماً، كما ذكر السليطي. وكان 26 شخصاً ملاحقين في إطار هذه القضية، بينهم 18 موقوفين و8 لم يتم توقيفهم.

وتتابع دول أوروبية عدة ينتمي إليها عدد من الضحايا جلسات المحاكمة في القضيتين. وأكدت إفادات المتهمين خلال الجلسات وجود علاقة كبيرة بين الهجومين اللذين تبناهما تنظيم «داعش».