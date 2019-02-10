شكرا لقرائتكم عائلة اللبناني زكا تستبق وصول ظريف بتوزيع صورة عند "خطفه" في طهران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 14 ساعة في 10 فبراير 2019 - اخر تحديث في 10 فبراير 2019 / 14:50

سبقت زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى بيروت اليوم الأحد رسالة من عائلة اللبناني الموقوف في إيران منذ أيلول عام 2015 نزار زكا وزعتها على الإعلام، مقرونة بصورة له قالت إنها أخذت عند اختطافه في طهران فيما كان متوجها للسفر إلى بيروت.



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وجاء في الرسالة: "الى وزير خارجية ايران محمد جواد ظريف لمناسبة زيارته لبيروت. تمت عملية خطف اللبناني نزار زكا في طهران في وضح النهار، كما هو ظاهر في الصورة المرفقة، بينما كان يلبي دعوة رسمية من الحكومة الايرانية. وهو الآن في إضراب عن الطعام منذ ٧ أيام. شكراً إيران".

وكانت عائلة زكا أصدرت بيانا قبل أيام، بعد الإعلان عن زيارة ظريف دعت فيه كبار المسؤولين اللبنانيين إلى المطالبة بإطلاقه.

وينتظر أن يجتمع ظريف الذي يصل ظهر اليوم إلى بيروت مع الأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية، في مقر السفارة الإيرانية، ثم مع الأمين العام ل"حركة الجهاد الإسلامي" زياد نخالة، على أن يلي ذلك لقاء مع القوى والفصائل الفلسطينية في مقر السفارة الإيرانية أيضا.

وينتظر أن يلتقي ظريف الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصر الله، على أن يجتمع غدا الإثنين إلى رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة يوم الإثنين. والزيارة تتم تحت عنوان التهنئة بالحكومة اللبنانية الجديدة، وسط تكهنات بأنه سيعرض اتفاقا مع لبنان لحل أزمة الكهرباء، وإمكان تزويد الجيش اللبناني بدفاعات جوية...وبيع أدوية بأسعار رخيصة للبنان. وهي أمور كان طرحها نصر الله في خطاب له الثلثاء الماضي.