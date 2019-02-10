وزير المال الفرنسي في القمة العالمية للحكومات: نريد "أوروبا أقوى"

اسماء السيد - دبي: دعا وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير الأحد في دبي إلى "أوروبا أقوى" خلال خطاب ألقاه في الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات.

وقال لومير بالإنكليزية في القمة السنوية "نرغب في أن نكون قوة سياسية" بين الولايات المتحدة والصين.

وذكر عدة استثمارات كبرى وميزانية حقيقية لمنطقة اليورو، معترفا بأن "هناك الكثير من التغييرات" التي يجب أن تحدث.

وأكد الوزير الفرنسي "نريد أن يكون للشركات الأوروبية كافة الأدوات للتنافس والنجاح ونريد أن تكون أوروبا أقوى وأكثر اندماجا مع باقي الدول".

وبحسب لومير، فإن بلاده ستقوم بفرض "ضريبة رقمية" ستكون "عادلة وفعالة" ولمصلحة العالم كله. وأضاف أن "العالم بحاجة لقواعد مشتركة تعزز الشفافية والمساواة داخل وخارج الدول"