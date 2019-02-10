دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة إطلاق تطبيق MyScript Calculator 2 وهو متاح مجّانًا ولفترة محدودة

في حالة أردت تحميل أحد تطبيقات الآلة الحاسبة الخارجية من على هاتفك الذكي، فمن المتوقع جدًا أن تُصادف تطبيق MyScript Calculator، والذي يُعدّ تطبيق مجاني بالكامل، وبالنسبة لإحصائياته فقد حمّله أكثر من 10 مليون مستخدم من قوقل بلاي فقط، مع تقييم عالي جدًا، والآن فريق عمل التطبيق أعلن عن الإصدار الثاني MyScript Calculator 2 والذي يأتي بقدرات فريدة وذكية للغاية.

وقبل كل شيء، التطبيق تم إطلاقه بسعر 2.99$، وحاليًا متاح للتحميل بشكل مجاني وكامل لمدة 4 أيام ، بالتالي سيكون التطبيق صفقة كبيرة لديك، ليس لسعره فحسب بل لأدواته كما سنرى في السطور القادمة.

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حيث يدعم التطبيق الكتابة اليدوية، وفي هذا الصدد يقول مطوري التطبيق، أنه سيتعرف على الكتابة اليدوية الأكثر سوءًا، مع دعمه سحب وإسقاط الأرقام، وحتى كتابة الكسور، فضلًا عن سهولة كتابة الكسور باليد بدلًا من الكتابة عبر المفاتيح، والأهم من ذلك دعم التطبيق للدوال المثلثية المتقدمة، وفي حالة أنك قمت بمشاركة الحسابات مع تطبيق آخر، فإنه يحسن الشاشة بدقة ويشارك فقط الجزء المعني.

ومن مميزاته الأخرى دعم حفظ المعادلات أو الحسابات للإطلاع عليها في وقت لاحق ومتى شئت، وحتى هناك الرجوع لسجل تاريخ الحسابات لتصديرها للحافظة، مع ميزة متابعة نفس الحسبة على السطر التالي أو كابة عدة حسابات على أسطر متعددة وغيرها الكثير من المزايا التي تنتظرك.

أخيرًا وكما أشرنا سابقًا، تطبيق MyScript Calculator 2 تم إطلاقه بسعر 2.99$، وحاليًا متاح للتحميل بشكل مجاني وكامل لمدة 4 أيام فقط، لذلك ان كنت من المهتمين فسارع بتحميل التطبيق، على أن يدعم أندرويد 5.0 فأحدث، أما على iOS فالتطبيق بسعره الحقيقي ويمكنك تحميله إن أردت من هنا.

التدوينة إطلاق تطبيق MyScript Calculator 2 وهو متاح مجّانًا ولفترة محدودة ظهرت أولاً على عالم التقنية.