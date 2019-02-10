دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع جوجل تدفع تحديث Chrome OS 72 مع مجموعة من المميزات الجديدة ظهر على التقنية بلا حدود.

بدأت شركة جوجل في دفع التحديث الثابت من Chrome OS 72 الذي يأتي بمجموعة من المميزات من بينها مساعد جوجل الإفتراضي مخصص لنظام التشغيل، مع نمط صورة داخل صورة في الفيديو من بين مميزات أخرى.

أحدث إصدار لمنصة تشغيل كروم يصل للمستخدمين تدريجياً الآن، حيث تقدم من خلاله جوجل مساعدها الإفتراضي مخصص لنظام كروم، كما يأتي بتحديثات للحماية في واجهة Cast مع نمط خاص للفيديو لعرض صورة داخل صورة، كما يتكامل بشكل أكبر مع Android Pie.

ومن المقرر أن يدعم مساعد جوجل الإفتراضي المخصص في Chrome OS 72 المستخدمين على كافة أجهزة Chromebook، أيضاً في تحديث الواجهة كبديل للشريط المنزلق في الجانب الأيسر من الجزء السفلي مثل أجهزة Pixelbook على سبيل المثال، يأتي التحديث الجديد بشريط في المنتصف يمكن أن يفتح نافذة أكبر لمساعد جوجل الإفتراضي.

أيضاً يدعم مساعد جوجل المستخدم في كافة المهام مع إلقاء الأوامر مع عبارة Hey, Google، ليبدأ في دعم المستخدم عند إلقاء الأسئلة أو إدارة الأجهزة.

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كما تأتي واجهة Cast بتصميم جديد مع أيقونات جديدة في الجزء العلوي إلى يمين الواجهة، أيضاً يأتي نمط صورة داخل صورة الذي قدم خلال الفترة الماضية في متصفح كروم، واليوم يتوفر النمط في منصة Chrome OS.

يذكر أن أحد أهم المميزات التي يأتي بها تحديث Chrome OS 72 في معالجة مشكلة Rubber ducky التي تؤدي إلى إمكانية إختراق أجهزة كروم بوك عن طريق منفذ USB حتى مع إغلاق الأجهزة، حيث تعمل ميزة USBGuard على تجاهل الإتصال بأجهزة USB عند غلق الأجهزة.

المصدر

هذا الموضوع جوجل تدفع تحديث Chrome OS 72 مع مجموعة من المميزات الجديدة ظهر على التقنية بلا حدود.