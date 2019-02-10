بعد مشاجرة البرلمان... نائب أردني يعتذر من زميله بسبب "العقال"

وبحسب وكالة "عمون" الأردنية فقد شهدت جلسة لمجلس النواب الأردني اعتذار النائب صداح الحباشنة من زميله النائب مفلح الخزاعلة على خلفية استعمال "عقاله" أثناء المشاجرة التي نشبت بينه وبين النائب زيد الشوابكة.

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وأكد الحباشنة أن تصرفه كان غير مقصودا ولم يقصد الإساءة لزميله.

من ناحيته، قبل النائب مفلح الخزاعلة الاعتذار واعتبر أن استعمال الحباشنة للعقال كان ليس مقصودا وقال: "الجميع يعلم أن العقال رمز للشهامة والشرف ولو كان أخذ العقال قاصدا لكان هناك حقا عشائريا".

وأكد الخزاعلة على أن مواد النظام الداخلي تمنع أي زميل مقاطعة زميلة أثناء الحديث تحت القبة.

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وكانت مشاجرة نشبت تحت قبة البرلمان الأردني، شهدت تراشقا بكؤوس المياه وضرب بـ"العقال".

واندلعت المشاجرة بين النائبين صداح الحباشنة وزيد الشوابكة على خلفية سؤال النائب محمد الرياطي حول سلطة العقبة.