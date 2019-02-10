- 1/2
- 2/2
وبحسب وكالة "عمون" الأردنية فقد شهدت جلسة لمجلس النواب الأردني اعتذار النائب صداح الحباشنة من زميله النائب مفلح الخزاعلة على خلفية استعمال "عقاله" أثناء المشاجرة التي نشبت بينه وبين النائب زيد الشوابكة.
© REUTERS / Muhammad Hamed
من ناحيته، قبل النائب مفلح الخزاعلة الاعتذار واعتبر أن استعمال الحباشنة للعقال كان ليس مقصودا وقال: "الجميع يعلم أن العقال رمز للشهامة والشرف ولو كان أخذ العقال قاصدا لكان هناك حقا عشائريا".
وأكد الخزاعلة على أن مواد النظام الداخلي تمنع أي زميل مقاطعة زميلة أثناء الحديث تحت القبة.
وكانت مشاجرة نشبت تحت قبة البرلمان الأردني، شهدت تراشقا بكؤوس المياه وضرب بـ"العقال".
واندلعت المشاجرة بين النائبين صداح الحباشنة وزيد الشوابكة على خلفية سؤال النائب محمد الرياطي حول سلطة العقبة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد مشاجرة البرلمان... نائب أردني يعتذر من زميله بسبب "العقال" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.