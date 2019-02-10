عباس يجدد الدعوة لعقد مؤتمر دولي

أديس أبابا- سبوتنيك. وقال عباس خلال كلمته، في افتتاح الدورة الـ32 العادية للاتحاد الأفريقي، إن "الإدارة الأمريكية لم تعد مؤهلة لرعاية المفاوضات وحدها، ولن نقبل ذلك بعد أن أثبتت تحيزها للإسرائيليين، خاصة بعد الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها ونقل سفاراتها إلى القدس، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل".

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وأضاف الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن) "ندعو لعقد مؤتمر دولي، وتشكيل آلية متعددة الأطراف لرعاية أي مفاوضات مستقبلية".وتابع عباس "ندعو الاتحاد للمشاركة في رعاية المفاوضات، وإرسال مراقبين للانتخابات التي نعتزم إجرائها قريبا".

وفي السياق نفسه، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح الدورة الـ32 العادية للاتحاد الأفريقي "أود التأكيد على مبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية، بعيدا عن التدخلات الأجنبية".