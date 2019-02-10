- 1/2
- 2/2
© REUTERS / HANDOUT
وبحسب الصحيفة، فإن أكثر من نصف اللبنانيين يعانون من هذه الأزمة وذلك بسبب الأقساط المدرسية المرتفعة في المدارس الخاصة وقلة المدارس العامة التابعة للدولة وتدني مستواها التعليمي.
وتشير الأرقام إلى أن التعليم الخاص ما قبل الجامعي يستقطب 69 % من التلاميذ، في حين يلجأ إلى التعليم الرسمي 31 في المائة منهم.
كما أشار محللون اقتصاديون إلى أن النسبة المئوية التي ينفقها الأهل على الأقساط في لبنان، هي الأعلى بين المتطلبات الحياتية التي تحتاجها العائلة بعد الاستشفاء. ويتراوح القسط المدرسي من ثلاثة آلاف دولار إلى عشرة آلاف دولار أو أكثر في عدد من المدارس التي تصنف "محترمة".
أما المعدل الوسطي للأقساط في المدارس الكاثوليكية أو العلمانية في لبنان، فيقارب خمسة آلاف دولار، في حين أن الحد الأدنى للرواتب هو 450 دولارا شهريا.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة: لبنان مهدد بانفجار اجتماعي بعد حادث مأساوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.