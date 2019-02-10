مصر تتسلم رسميا رئاسة الاتحاد الأفريقي لمدة عام

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أديس أبابا — سبوتنيك. وقال السيسي، في كلمته أمام الاتحاد، "أؤكد أن مصر ستعمل جاهدة على مواصلة الطريق للإصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد الإفريقي"، مضيفا "أشكركم على الثقة الغالية لمصر لقيادة دفة الاتحاد لعام 2019".

وتابع: "أقف أمامكم اليوم واعيا بحجم المسؤولية الكبيرة لتنسيق العمل الأفريقي المشترك في ظرف دقيق تتزايد في التحديات والإرهاب وتتعاظم فيه تطلعات الشعوب".

وأعرب الرئيس المصري، عن خالص التهاني لنظيره الجنوب الأفريقي راما فوزا، بمناسبة اختياره لرئاسة الاتحاد للعام المقبل.