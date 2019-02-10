السيسي يؤكد أهمية مواصلة العمل لمواجهة داعمي الإرهاب

أديس أبابا — سبوتنيك. وقال السيسي خلال كلمته في افتتاح الدورة الـ32 العادية للاتحاد الأفريقي، "أود التأكيد على مبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية، وهو السبيل الوحيد لحل مشكلات أفريقيا، وهو أفضل لإيجاد حلول واقعية تصون البلدان والشعوب من التدخلات الخارجية".

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وأضاف السيسي، "سنعكف على تعزيز التنسيق والمواءمة لتعزيز السلم الأفريقي بما يعزز الاستجابة المبكرة والفعالة، فالإرهاب سيظل سرطانا خبيثا يهاجم الدول ويتطلب منا ذلك مواجهة مموليه وتعزيز مؤسسات الدول الأخرى".

كما أعلن السيسي، عن إطلاق نسخة منتدى أسوان للسلام للربط بين التنمية والسلام، داعيا المرأة الأفريقية إلى بذل مزيد من الجهد لتحقيق المزيد من الإنجازات.

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وتابع الرئيس المصري، "نعلن عن إطلاق النسخة الأولى لمنتدى أسوان للسلام 2019، ليكون منصة دولية وإقليمية للقاء صناع القرار، لبحث آفاق الربط بين التنمية والسلام.

وخاطب السيسي المرأة الأفريقية قائلا، "إليكن سيدات أفريقيا أقول أنه لا يوجد ما يمنعكن من تحقيق أمالكن، وترسيخ قيادتكن". مضيفا "فقط عليكن مواصلة الجهد والعمل، وعلينا نحن فتح جميع الأبواب لتحقيق كل أحلام المرأة في أفريقيا".