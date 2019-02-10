رئيس مجلس الأمة الكويتي: نرفض عزل السودان واستهدافه

وقال الغانم، "لعلنا جميعا استبشرنا خيرا عندما تم قبل عامين رفع العقوبات الأمريكية الأحادية عن السودان، والتي استمرت حوالي ربع قرن واستبشرنا خيرا أيضا عندما تم الإعلان قبل حوالي شهرين عن محادثات أمريكية سودانية، لرفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب"، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH

وأضاف الغانم، "نحن نريد سودانا مستقرا وآمنا ومزدهرا. السودان الذي يجب أن يلقى كل تشجيع ودعم منا في كل خطوة تستهدف الإصلاح والتنمية ورفاهية شعبه الكريم الحر".

Advertisements

وتابع "لقد كان موقفنا مبدئيا تجاه كل السياسات التي تستهدف السودان، ونحن في البرلمان الكويتي كنا من أوائل الدول التي طالبت الاتحاد البرلماني العربي بالتحرك إزاء الكونغرس الأمريكي للضغط باتجاه التعجيل برفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية الأحادية وكان ذلك في منتصف عام 2017".

جاء ذلك، خلال كلمة له أمام جلسة استماع مشتركة للبرلمان العربي مع رؤساء البرلمانات العربية لبحث موضوع رفع السودان من اللائحة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب عقدت بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

وترأس الغانم الوفد البرلماني المشارك الذي ضم أعضاء البرلمان العربي من مجلس الأمة الكويتي وهم النواب علي الدقباسي وخالد المونس العتيبي وعسكر العنزي والدكتور محمد الحويلة.