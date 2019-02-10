جامعة_الملك_سعود تفتح باب الترشيح لمناصب قيادية

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت جامعة الملك سعود ممثلة في اللجنة الاستشارية لاختيار عمداء الكليات والمعاهد عن فتح باب القبول للترشيح ببعض المناصب القيادية.

وقالت الجامعة في بيان لها إن المناصب المطلوبة هي “عميد كلية السياحة والآثار، وعميد كلية العلوم، وعميد كلية العلوم الرياضية والنشاط البدني”، وذلك عن طريق تقييم العميد الحالي والذي ستنتهي فترة عمادته.

من جانبه أكد نجيب الغريري أمين سر اللجنة أن الجامعة تسعى لاختيار أفضل الكوادر وتدعو كل من يحق له الترشح من الرجال والنساء للتقدم.

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كما دعا “الغريري” وكلاء ورؤساء الأقسام وجميع أعضاء هيئات التدريس بهذه الكليات للمشاركة في تقييم أداء عميد كليتهم عن طريق المشاركة في نموذج التقييم المتاح حتى يوم السبت 18/6/1440هـ، عن طريق استخدام البريد الإلكتروني الخاص بنطاق الجامعة ” @ksu.edu.sa ” وكلمة السر المرتبطة به.

وأكد الغريري أن بيانات تقييم عمداء الكليات المذكورة ستكون سرية ولن يُفصح عن مقدمها، وسيتم التعامل معها في إجراء المفاضلة بين العمداء فقط.

وأبان “الغريري” أن باب الترشيح للمناصب سيغلق بنهاية يوم السبت 18/6/1440هـ الموافق 23/2/2019م، والتقديم على موقع اللجنة الإلكتروني التالي: هنا.