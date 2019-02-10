التجارة تستدعي 476 مكيف سبيليت

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: استدعت وزارة التجارة والاستثمار اليوم الأحد 296 مكيف سبيليت “AUX” للطراز (AUX 18CF) و 180 مكيف سبيليت “ksacoolex”للطراز (FCWH-018)، لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية لكفاءة الطاقة. ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول الرقم التسلسلي للمنتج من خلال ( recall.sa ) والتواصل مع الوكلاء لسحب المنتج “AUX” واستبداله بمنتج مطابق مجاناً، أو استرداد مبلغ الشراء نقداً لمنتجات “ksacoolex”. Advertisements الطراز والرقم التسلسلي للمكيف

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