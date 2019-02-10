مختار نوح: زيادة أعداد الإخوان المرشحين للترحيل من تركيا خلال الفترة القادمة

قال الدكتور مختار نوح، الكاتب والمفكر الإسلامي، إن الإرهابي عاصم عبد الماجد فضح آيات عرابي واتهمها بالعمالة للمخابرات التركية ووصفها بالمندسة الساقطة، متوقعًا زيادة أعداد الإخوان المرشحين للترحيل من أنقرة خلال الفترة القادمة بعد زيادة الصراعات الشديدة بين قياداتهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، تقديم محمد الباز، أن أيمن نور أخطأ في حياته كثيرًا ومن أكبر أخطائه تحالفه من الإخوان واقتناعه بصنعه مجدا شخصيا على أكتاف الإخوان يعد "وهما"، مشيرًا إلى أن نور سرق أموال تمويل الإخوان في تركيا والإخوان أصبحوا مرشدين على بعضهم بسبب خلافاتهم على تقسيم هذه الأموال.

ولفت إلى أن عاصم عبد الماجد وطارق الزمر في فريق أيمن نور ضد جماعة الإخوان، بينما عبود الزمر أصدر بيانا بأنه على استعداد الخروج من تحالف دعم الشرعية بشرط موافقة ورضا الدولة على عودته للبلاد، موضحًا أنه لو تم الاتفاق الأمني الجيد بين الدولة المصرية وأنقرة لتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بتسليم المجرمين الذين صدرت ضدهم أحكام نهاية، ستقوم تركيا بتسليم الكثير من الإخوان لمصر.

وتابع أن مصر تحاكم الإخوان خلال محاكمات طبيعية بعيدًا عن حملات تشويه القضاء المصري التي تتبناها الجماعة الإرهابية.

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