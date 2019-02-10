شبح الضبط والترحيل يرعب إخوان تركيا

دائما ما تخرج الجماعة تزعم أنها تمثل الإسلام، ولكن تنكشف فى الكواليس الكثير من الممارسات التى يمارسها الإخوان والتى لا تمت على الإطلاق إلى الإسلام بصلة، لتكشف حالة التقية التى تعيشها الجماعة وقياداتها، وتؤكد أن التنظيم يخرج فى الظاهر عكس ما يبطن، وكان آخرها واقعة التقاط نجل القيادى الإخوانى صابر أبو الفتوح، من نساء فى إسطنبول.

تشهد الأيام الأخيرة مزيدا من التقلبات التركية على جماعة الإخوان، فبعد أيام قليلة من إلقاء القبض على أحد أعضاء الإخوان والمتهم فى قضايا إرهابية، أقدمت السلطات التركية على القبض على بطل فيديو الشذوذ الجنسى داخل الإخوان، لتبدأ معها حالة رعب إخوانية.

وفى هذا السياق قالت مصادر مطلعة، إن السلطات التركية ألقت القبض على القيادى الإخوانى إبراهيم إسماعيل إسماعيل، المسئول بقسم التربية خلال الأيام الماضية فيما تتكتم قيادات الجماعة حول تفاصيل وملابسات توقيفه.

وأشارت المصادر، إلى أن القيادى الإخوانى الموقوف كان بطلا لفضيحة قلبت الجماعة خلال الشهر الماضى، حيث تم الكشف فى فيديو مسرب عن تورطه فى استدراج شباب الجماعة لممارسة الشذوذ الجنسى وأطلق عليه وقتها "راسبوتين الإخوان".

ورجحت المصادر، أن يكون إبراهيم إسماعيل الذى شغل منصب سكرتير محافظ الإسكندرية خلال حكم "المعزول مرسى" قد تم توقيفه بسبب شكاوى من شباب الجماعة الذين حاول استدراجهم لممارسة الشذوذ الجنسى وقدموا بدورهم شكاوى إلى الجماعة انتهت الى تشكيل لجنة للتحقيق معه برئاسة مدحت الحداد عضو مجلس شورى الجماعة والتوصية بفصله من الإخوان.

أفعال ممارسات الإخوان وقياداتهم وأولاد قياداتهم أيضا تسير على نفس نهج مرشد الإخوان الثانى، حيث يفعلون عكس ما يدعون، فنجد مثلا طارق رمضان، حفيد مؤسس الإخوان حسن البنا، والذى تورط فى فرنسا فى عدة قضايا اغتصاب، بل إنه اعترف أمام القضاء الفرنسى بممارسته للاعتصام ولكنه برر ذلك بأنه مارس الاغتصاب بموافقة تلك السيدات التى أقدم على اغتصابهم.

وفى وقت سابق وبالتحديد فى شهر نوفمبر الماضى كشف فيديو تداوله عناصر الإخوان المناوئين لجبهة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، عن فضيحة شذوذ جنسى تورط فيها قيادى بارز بالجماعة هارب إلى تركيا يدعى إبراهيم إسماعيل، حيث أشار إلى أنه كان يشغل منصب سكرتير محافظ الإسكندرية فى عهد محمد مرسى، وتم إلقاء القبض عليه بعد يونيو 2013، ثم هرب إلى إسطنبول.

وتعليقا على تلك الخطوة، قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن تركيا تتعامل بمنطق الدولة ومن ثم فإن النظر فى مثل هذه الأمور تتم فى سياق قانونى وليس إخوانيا أو غير إخوانى ولكن يبدو أن هناك توجهات تركية جديدة تجاه جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وأن هذا التطور مرتبط بما يجرى من تطورات بشأن التيار المقابل داخل حزب العدالة والتنمية وهو ما سيكون له دور توجيهى فى الفترة المقبلة.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنه سيكون لمجمل العلاقات بين الإخوان بصرف النظر عن هذا الحادث وحزب العدالة مرحلة جديدة ومهمة وهى ليست شخصية بل ورائها شخصيات تركية نافذة ترى أن الإخوان يمثلون تحديا لموقف الحكومة التركية إزاء جماعات الإسلام السياسى فى الإقليم بأكمله.

من جانبه أشار هشام النجار، الباحث الإسلامى، إلى أنه من المبكر الحديث عن انقلاب تركى على جماعة الإخوان، فلازالت تربطهما مصالح فى ملفات كثيرة ولا يستطيع أردوغان الاستغناء عن هذا التيار الذى يشكل ورقته الرئيسية لخدمة استراتيجيته فى الداخل التركى وفى الإقليم، علاوة على أن الشذوذ الجنسى والمثلية مباحة ومشروعة ومقننة فى تركيا ومؤخرا سمحوا هناك للشاذ بالخروج للبحث عن زبائن له فى الشارع.

وأضاف الباحث الإسلامى، أن توقيف هذا القيادى من المستبعد أن يكون على خلفية قضية أخلاقية إنما يأتى فى سياق الخلافات والنزاعات المحتدمة بين أجنحة الإخوان، ومن الملاحظ أن هناك جناحا يحظى بثقة القيادة التركية وجهاز المخابرات التركى يسعى لتأديب الآخر وإضعافه لفرض السيطرة على التنظيم.

أوضح هشام النجار، الباحث الإسلامى، أن هناك ازدواجيات وثنائيات لدى الجماعة لا تعيش ولا تواصل بقاءها إلا بها ومنها على سبيل المثال ازدواجية وثنائية السرى والمعلن وهو ما أطلق عليه مؤسس الجماعة حسن البنا الورشة والمعرض فما يجرى فى الورشة السرية ويقصد الجهاز الخاص مختلف تماما عما يتم عرضه بالمعرض ويقصد به ما يتم إعلانه عبر واجهة الجماعة المعلنة للناس وللنخب الحاكمة وللسياسيين والمثقفين.

وأضاف الباحث الإسلامى، أن ازدواجية الإخوان تتمثل أيضا فى ازدواجية الوجهين فهناك وجه حقيقى لعضو الجماعة أو أحد قادتها لا تخرج عن كونه بشرا عاديا يخطئ ويذنب وقد يتوب أو لا يتوب ويرتكب مفاسد وجرائم خلقية ومالية لكن فى وضع عضو الجماعة فهو يحرص على إخفاء بشريته تلك، وإظهار أنه من الورعين الأتقياء بل لا يفوقه أحد فى هذا الجانب لتظل الجماعة بالصورة التى روجوا لها أنها الربانية المقدسة.

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