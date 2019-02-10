انت الان تتابع "زين" تستعرض فرصها الوظيفية لخرّيجي كلية الهندسة والبترول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الخرافي والأنصاري يتوسطان فريق زين في جناح الشركة

أعلنت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن رعايتها البلاتينية لأنشطة مؤتمر الفرص الوظيفية الذي نظّمته جمعية طلبة كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت تحت رعاية وحضور رئيس مجلس إدارة النادي العلمي الكويتي طلال الخرافي ومدير جامعة الكويت د. حسين الأنصاري.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن دعمها المستمر لمختلف المعارض الوظيفية التي تُنظّمها الجامعات والكليات الحكومية والخاصة على مدار العام تأتي في إطار حرصها على توفير فرص العمل للمواهب الوطنية الشابة للعمل في قطاع الاتصالات الذي يعتبر أحد أهم الصناعات التي تُسهم بالارتقاء باقتصاد الدولة في القطاع الخاص الكويتي.

وبينت زين أن قطاع الموارد البشرية في الشركة قد قام بالمشاركة في المعرض عبر جناح الشركة الخاص، والذي قام من خلاله باستعراض الفرص الوظيفية المتاحة لدى زين وشرح سياسة التوظيف التي تتبناها، بالإضافة إلى تعريف زوار المعرض ببيئة عمل زين المميزة، ونوعية وشروط الوظائف التي توفّرها، وعرض الفرص الوظيفية المتاحة للطلبة للعمل بدوام جزئي ضمن برنامج "شبكة شباب زين" FUN، هذا إلى جانب تقديم شرح تفصيلي عن طبيعة عمل مختلف الإدارات والقطاعات.

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وأفادت الشركة أنها قامت بتعريف زوار المعرض على تجربتها الرائدة في قطاع الاتصالات واستراتيجيتها لتطوير مهارات العناصر البشرية، حيث أن سياسة عملها تحتوي على العديد من المحفزات الوظيفية التي تضمن تحقيق أعلى كفاءة إنتاجية، مع الحرص على الارتقاء بقدرات مواردها البشرية لإعداد قيادات وطنية قادرة على استكمال مسيرة التطور.

وتؤمن زين بضرورة تواجدها في الفعاليات والأحداث التي تتبنى مستقبل الشباب الكويتي ومنها المعارض الوظيفية، حيث تعتمد من خلالها على جذب الكفاءات الوطنية القادرة على إثراء آلية ومنظومة العمل لديها، فالشركة تؤكّد على أهمية قطاع الموارد البشرية، وتعتبره من القطاعات الهامة التي تلعب دوراً محورياً في تنمية مسيرة الشركات والمؤسسات، حيث تعتبره الشركة العصب الحيوي لأي مؤسسة فعالة.