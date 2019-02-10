فيديو| من هي إليزابيث وارين.. وكيف علق ترامب على ترشحها لرئاسة أمريكا؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي بحثا عن رئاسة أقوى دولة في العالم، دشنت السيناتور إليزابيث وارين رسميا حملتها لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة متعهدة بالقضاء على انعدام المساواة الاقتصادية.

وأصبحت وارين أحدث شخصية من الحزب الديمقراطي تسعى لنيل الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس الحالي دونالد ترامب.

ورد فريق الحملة الانتخابية لترامب على وارين حتى قبل أن تعلن بدء حملتها رسميا و وصفتها حملة ترامب بأنها "فاسدة".

ويعد هذا أول تدخل مباشر من حملة ترامب في حملات المنافسين المحتملين في انتخابات الرئاسة المقررة عام 2020.

و كتب براد باسكال، مدير حملة ترامب، على مواقع التواصل الاجتماعي "سيرفض المواطنون الأمريكيون حملتها غير الأمينة وأفكارها الاشتراكية التي ستؤدي إلى زيادة الضرائب وتقتل الوظائف وتدمر الطبقة الوسطى في أمريكا".

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واتهم باسكال وارين بإهانة المواطنين الأصليين عندما قامت بتحليل الحمض النووي الخاص بها لتثبت أنها من أحفاد قبيلة شيروكي التي تعود إلى السكان الأصليين لأمريكا.

وفي خطابها في ولاية ماساتشوسيتس أكدت وارين أن ترامب تجسيد في أجلى صورة لكل ما هو خطأ في المجتمع الأمريكي معتبرة أنه نتاج للنظام الفاسد الذي يحابي الأثرياء والأقوياء ويهيل التراب على كل شخص آخر.

ودخلت وارين الساحة السياسية وهي مكتظة حيث يبحث الحزب الديمقراطي عن مرشح يمكنه هزيمة دونالد ترامب.

من جهته، علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، على إعلان السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن ترشحها لانتخابات الرئاسة عام 2020.

وكتب ترامب عبر "تويتر" "في بعض الأحيان أطلق على إليزابيث وارن اسم (بوكاهانتس)، ابنة الأمريكيين القدماء (الهنود الحمر)، التي أسرها الإنجليز في حربهم ضد الأمريكيين القدماء"، مضيفا: "أنتظركي في السباق الرئاسية".

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