مصرع مستوطنين إسرائيليين وإصابة 40 بانقلاب حافلة وسط الضفة

القدس/أسامة الغساني/الخليج 365-



لقي مستوطنان إسرائيليان مصرعهما صباح اليوم الأحد، وأصيب 43 أخرون بجروح معظمها طفيفة في حادث اصطدام حافلة بمركبة خاصة غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وحسبما أعلنت خدمات الإسعاف الإسرائيلية التي اعلنت الاحصائية في بيان على حسابها الرسمي على تويتر، فإن الحادث وقع خلال توجه الحافلة من مستوطنة "موديعين عيليت" غرب رام الله، إلى القدس.

وأشار البيان إلى أن الحافلة كانت تقل عشرات المستوطنين، واصطدمت بمركبة تجارية صغيرة ما أدى إلى انقلاب الحافلة، دون ذكر الأسباب.



وهرعت طواقم كبيرة من فرق الإسعاف والشرطة الإسرائيلية إلى الموقع حيث تم إخلاء المصابين قبل الإعلان رسميا عن مصرع اثنين منهما، وفق المصدر ذاته.