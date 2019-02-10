قوات_الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان فلسطينيين من بيت لحم

الخليج - واس اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، ثلاثة شبان فلسطينيين من محافظة بيت لحم. وأفادت مصادر أمنية ومحلية في المحافظة، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من محمد سليم أبو مفرح ، ومراد سامي جبريل من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، ومجاهد وائل عيسى من بلدة الخضر جنوبا، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

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