التعليم تعتمد مؤهل “أخصائي نفسي” لشغل وظائفها

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صحيفة الخليج الالكترونية
نوهت وزارة التعليم إلى اعتماد إضافة مؤهل “أخصائي نفسي” من الحاصلين على التدريب من الجامعة في المسار الإرشادي لفصل دراسي في مدارس التعليم العام لشغل الوظائف التعليمية.
وقالت الوزارة على حسابها الرسمي عبر “تويتر” إنه قد تم التنسيق مع الخدمة المدنية لتضمينه دليل التخصصات لتخصص الإرشاد الطلابي.
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