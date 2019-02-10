مصادر: في هذه الحالات يسمح للسعوديين بالسفر إلى #تايلاند

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صحيفة الخليج الالكترونية
كشفت مصادر عن صدور توجيهات بالسماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى تايلاند في 6 حالات محددة، بناءً على توصيات اللجنة الأمنية بدراسة القضايا العالقة بين المملكة وتايلاند.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ “الحياة”، أن الحالات الست هي:
1- مشاركة منسوبي الجهات الحكومية ومَن في حكمهم من المؤسسات والهيئات في المؤتمرات والندوات الرياضية والثقافية ذات الطابع الإقليمي.
2- الأعمال التجارية للسعوديين الراغبين في استيراد بضائع من تايلاند بعد إحضار مشهد مصدّق من الغرف التجارية.
3- ما يتعلق بمهامّ منسوبي الجهات الرقابية والصحية في متابعة المنتجات التي تستوردها المملكة من تايلاند.
4- الحالات المَرضية ومرافقوهم للعلاج من الأمراض التي تشتهر تايلاند بعلاجها، أو تكون كلفة العلاج بها أقل مقارنة بغيرها، بموجب تقرير طبي مصدّق من السفارة.
5- السماح للمواطنين بالسفر لزيارة الأقارب حتى الدرجة الرابعة لذويهم من منسوبي السفارة السعودية لدى تايلاند، بعد إحضار خطاب مصدّق من السفارة.
6- السماح بسفر السعوديين الذين لهم روابط أسرية في تايلاند.
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