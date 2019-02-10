مصادر: في هذه الحالات يسمح للسعوديين بالسفر إلى #تايلاند

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت مصادر عن صدور توجيهات بالسماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى تايلاند في 6 حالات محددة، بناءً على توصيات اللجنة الأمنية بدراسة القضايا العالقة بين المملكة وتايلاند.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ “الحياة”، أن الحالات الست هي:

1- مشاركة منسوبي الجهات الحكومية ومَن في حكمهم من المؤسسات والهيئات في المؤتمرات والندوات الرياضية والثقافية ذات الطابع الإقليمي.

2- الأعمال التجارية للسعوديين الراغبين في استيراد بضائع من تايلاند بعد إحضار مشهد مصدّق من الغرف التجارية.

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3- ما يتعلق بمهامّ منسوبي الجهات الرقابية والصحية في متابعة المنتجات التي تستوردها المملكة من تايلاند.

4- الحالات المَرضية ومرافقوهم للعلاج من الأمراض التي تشتهر تايلاند بعلاجها، أو تكون كلفة العلاج بها أقل مقارنة بغيرها، بموجب تقرير طبي مصدّق من السفارة.

5- السماح للمواطنين بالسفر لزيارة الأقارب حتى الدرجة الرابعة لذويهم من منسوبي السفارة السعودية لدى تايلاند، بعد إحضار خطاب مصدّق من السفارة.

6- السماح بسفر السعوديين الذين لهم روابط أسرية في تايلاند.