شكرا لقرائتكم خبر عن «أبل»: تحديث المستخدمين لهواتفهم وراء انخفاض مبيعات «آيفون» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشف الرئيس التنفيذي لشركة أبل في وقت سابق أنه من أهم الأسباب التي تقف وراء انخفاض مبيعات هواتف أيفون، هو أن المستخدمين لا يقومون بالترقية بشكل متكرر، وهو الأمر الذي كشفه تقرير حديث، وأكد المحلل “تونى ساكانوجى” من شركة الأبحاث “برنشتاين” ذلك بقوله إن المستخدمين الآن يغيرون هواتفهم الأيفون كل 4 سنوات.

ووفقاً لما نشره موقع TOI الهندي فخلال عام 2018، كان هذا لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، إلا أنه نظراً لارتفاع الأسعار ووجود برنامج استبدال بطارية أبل، فلا يحرص الكثير من المشترين على شراء هواتف أيفون جديدة، وقال: “ساكانوجى”: “في رأينا، فإن الجدل الأكثر أهمية الذي يحيط أبل اليوم هو دورة استبدال أيفون – فعلى الرغم من زيادة قاعدة مستخدمي أيفون بنسبة 9% خلال العام الماضي، إلا أنه من المتوقع انخفاضها بنسبة 19٪ في السنة المالية 2019”.

ورغم أنه تم الإبلاغ في يناير عن انخفاض تقديرات مبيعات هواتف أيفون بشكل حاد في الربع الأخير إلا أنه يبدو أن أبل تعمل بشكل جيد في الولايات المتحدة، حيث قدر المحللون أن هناك حوالي 189 مليون جهاز أيفون في البلاد والتي لا تزال أكبر سوق للشركة، في حين تعتبر الصين هي ثاني أكبر سوق لأبل، لكن أبل تواجه الكثير من المشاكل بسبب الحرب التجارية الأمريكية مع الصين.