دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي كيفية تأمين ملاحظاتك في آيفون وآيباد

نظام iOS 12 الجديد جلب لمستخدمي هواتف آيفون والأجهزة اللوحية آيباد من شركة آبل العديد من المميزات التي طال إنتظارها، مثل ميزة تأمين تطبيق الملاحظات بالبصمة بالإضافة إلى ميزة تسجيل الشاشة بالفيديو والمزيد.

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و سواءً كنت تستخدم آيفون أو آيباد وتريد تأمين الملاحظات الخاصة بك بالبصمة أو بواسطة ميزة التعرّف على الوجه، يمكنك ذلك بسهولة من خلال الإعدادات التي أتاحها النظام للتطبيق، بحيث يمكنك تأمين ملاحظة معينة أو كافة الملاحظات.

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كيفية تأمين الملاحظات بآيفون و آيباد

– إفتح تطبيق الملاحظات على آيفون أو آيباد.

– قم بالسحب من اليمين إلى اليسار على الملاحظة التي ترغب في تأمينها.

– إضغط على رمز القفل.

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هناك طريقة أخرى تتيح للمستخدمين تأمين الملاحظات على آيفون و آيباد، وهي كالتالي:

– إفتح تطبيق الملاحظات على آيفون أو آيباد.

– قم بإنشاء ملاحظة جديدة أو التعديل على ملاحظة حالية.

– إنقر على زر المشاركة في الأعلى.

– إضغط على رمز القفل.

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الآن بعد أن قمت بتأمين الملاحظات الخاصة بك، سيظهر فقط عنوانها عند تصفح تطبيق الملاحظات، ولن تظهر نبذة عن المحتوى المتواجد فيه إلا إذا قمت بإلغاء التأمين بواسطة كلمة المرور أو البصمة أو التعرّف على الوجه، بحيث يمكنك تأمين كافة الملاحظات بنفس الطريقة.

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كيفية إلغاء تأمين الملاحظات على آيفون و آيباد

– إفتح تطبيق الملاحظات على آيفون أو آيباد.

– إضغط على الملاحظة التي تريد إلغاء تأمينها.

– قم بالضغط على عبارة “مشاهدة الملاحظة”.

– قم بإدخال كلمة المرور أو البصمة أو الإلغاء بالتعرّف على الوجه.

– سيتم فوراً إلغاء تأمين الملاحظات.

من الجدير بالذكر أن الملاحظات على الأجهزة التابعة لشركة آبل تقوم بالتزامن فيما بينها، بحيث إذا قمت بكتابة ملاحظة على آيفون، ستجدها على آيباد و الكمبيوتر المحمول ماك بشرط أن تكون تستخدم نفس حساب آيكلاود على كافة الأجهزة، وبالتالي قد القيام بعملية تأمين الملاحظات، سيتم تأمينها على كافة الأجهزة والأمر مماثل عندما تقوم بإلغاء التأمين، سيتم إلغاءه على كافة الأجهزة، وهذه ميزة مفيدة في النظام البيئي الداخلي للأجهزة التابعة لشركة آبل، بحيث تحافظ على بيانات المستخدمين.

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