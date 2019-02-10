دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي خطر التجسس يداهم هواتف آيفون.. كيف تصرفت أبل ؟

داهم خطر التجسس هواتف آيفون الأمريكية، الشهيرة، التي شهدنا على كونها مستعصية على التجسس أو الاختراق، الأمر الذي يميزها عن باقي بعض الهواتف الذكية، ولكن تقارير تقنية تحدثت عن تطبيقات تتجسس على مستخدمى الهواتف، وذلك عن طريق تسجيل كافة ما يجري عرضه على شاشة الهاتف.

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وتواصلت «أبل» مع أصحاب هذه التطبيقات التي تجري عمليات التسجيل السرية للهواتف، وطلبت منها حذف هذه الخاصية أو تخبر المستخدمين بها حتى يكونوا على دراية، وذلك بحسب ما نشره موقع «تك كرانش» التقني.

وقالت الشركة إن هذه التطبيقات لو لم تستجب لمطالباتها سوف تقوم بحظرها في متجر «أب ستور App Store».

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وفي سياق التعليق على هذا الأمر، انتقد خبراء تقنيون تأخر أبل بهذه الخطوة، مؤكدين أن الشركة لم تتحرك إلا بعد أن حدثت ضجة كبيرة، ولكن أبل ردت بأن سياسة الخصوصية التي تفرضها على التطبيقات تستوجب أن يخبر القائمين على التطبيقات المستخدمين بكل ما ستقوم به في أجهزتهم.

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وفي سياق مواز، ذكر موقعات إخباريان أنهما يتعرضان إلى التجسس من خلال بعض التطبيقات التي تعمل في هواتف آيفون.

وتشمل التطبيقات وفق الموقعين: Air Canada ،Abercrombie & Fitch، Expedia.المزيد:

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