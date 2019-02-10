عودة 888 لاجئا سوريا إلى وطنهم في الـ 24 ساعة الماضية

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موسكو — سبوتنيك. و جاء في بيان المركز: "خلال الــ24 ساعة الماضية عاد 888 لاجئا إلى أرض الوطن قادمون من الدول الأجنبية، من بينهم 338 شخصا (102 امرأة و173 طفلا) عادوا من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ"، بالإضافة إلى 550 شخصا (165 امرأة و281 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب".
© Sputnik . Tareq al-Hasaniyah
وبدوره قام صندوق أحمد قاديروف، بتسليم طنا واحدا من الخبز للمحتاجين في سوريا.
يذكر أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين العسكريين للجيش العربي السوري تواصل تنفيذ عمليات إزالة الألغام. وخلال الــ 24 ساعة الماضية قامت الوحدات الفرعية المذكورة بإزالة الألغام على مساحة 2.5 هكتار، وتم اكتشاف وتدمير 16عبوة قابلة للانفجار.
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