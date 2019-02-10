صورة نادرة عمرها 89 عاما لمؤسس السعودية مع ملك العراق

وأشارت الدارة عبر حسابها على "تويتر"، إلى أن الصورة تم التقاطها للملكين الراحلين في عام 1930.

وكان الملك عبد العزيز آل سعود، يبلغ من العمر، وقت التقاط الصورة التاريخية، 54 عاما.