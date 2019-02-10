الجبير: الكونغرس يوفر الذخيرة لأعداء أمريكا ويبعد الحلفاء مثل السعودية والإمارات

وفي حوار له مع برنامج "فيس ذا نايشن" المذاع على قناة "سي بي إس" الأمريكية، أكد الجبير، إن المملكة قدمت — حتى الآن — ما يقرب من 13 مليار دولار مساعدات إنسانية إلى اليمن على مدار الأربع سنوات الماضية، مجددا التزام المملكة بالاستمرار في تقديم المساعدات الضرورية إلى الشعب اليمن.

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وشدد الجبير، على تعهد السعودية بأن تسمح "بشكل مطلق" بدخول المواد الغذائية عبر موانئ اليمن، مشيرا إلى أن مسؤولي الإغاثة الإنسانية بالأمم المتحدة اتهموا ميليشيا الحوثي الإرهابية بالتسبب في الأزمة الإنسانية في اليمن.

وأضاف وزير الشؤن الخارجية السعودية، "نحن الطرف الذي يقدم الكم الأكبر من المساعدات الإنسانية ومساعدات الإغاثة إلى اليمن، مقارنة بأي دولة في العالم".

وردا على سؤال بشأن مساعي بعض النواب في الكونغرس الأمريكي بفرض عقوبات على السعودية بسبب حربها ضد الإرهابيين في اليمن وقضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، قال الجبير إن "المشرعين الأمريكيين يوفرون الذخيرة الحية للحشود المطالبة بالموت لأمريكا".

وأعرب الجبير عن "استغرابه" من تحركات ومطالبات النواب الأمريكيين، وقال: "أجد أن الأمر غريب للغاية أن يحاول بعض أعضاء الكونغرس إبعاد الحلفاء مثل السعودية والإمارات، الذين يحاولون الرد على مجموعات إرهابية مدعومة من إيران وحزب الله".

وطرح بعض النواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشروع قانون، الخميس، لفرض عقوبات على أي شخص متورط في مقتل جمال خاشقجي، كما يطالب القرار بتعليق مبيعات الأسلحة إلى التحالف العسكري الذي تقوده في اليمن.