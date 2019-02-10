"فتح" تندد بدعوات إسرائيلية تطالب بقتل "عباس"

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365



نددت حركة "فتح"، الأحد، بدعوات إسرائيلية تطالب بقتل الرئيس الفلسطيني محمود عباس.



وقال الناطق باسم الحركة، أسامة القواسمي، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "التحريض الإسرائيلي، ناتج عن سياسة الكراهية التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني".



وأضاف أن "إسرائيل هي التي تمول الإرهاب الحقيقي، من خلال إصرارها على الاحتلال، وبناء جدار الفصل العنصري، ومنع حرية الحركة، والإعدامات الميدانية، وهدم البيوت، وعزل القرى والمدن، وقتل الأطفال، واعتقالهم، وليس الرئيس عباس الذي يدافع عن حقوق شعبنا وفقا للشرعية الدولية".



وطالب "القواسمي" الشعب الفلسطيني بمواجهة الأخطار المحدقة على الصعد كافة.



وحرض مستوطنون خلال مظاهرات منفصلة في تل أبيب والقدس، وعدد من المستوطنات في الضفة الغربية، السبت، على قتل الرئيس محمود عباس.



ورفع المستوطنون المشاركون في المظاهرات، لافتات كتب عليها شعارات تدعو بشكل مباشر وواضح إلى قتل الرئيس عباس، إضافة لقتل كافة الفلسطينيين.



وكتب على اليافطات "تصفية ممولي القتل" مع صور للرئيس الفلسطيني.