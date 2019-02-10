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صحيفة الخليج الالكترونية
أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن الوزارة لن تستطيع تقديم الخدمة كاملة ما لم تكن قريبة جدا من جميع فئات المجتمع.
وذكر الحقيل أنه التقى فئة من الصم وضعاف السمع، ولمس ما يعانونه من صعوبات في التواصل مع المجتمع، كما أطلعوه على احتياجاتهم وملاحظاتهم.
وأضاف أنه كان يوما مهما له عندما التقى بهذه الفئة وتعلم منهم الكثير، مشيرا في تغريدة له إلى أنه “لن نقدم خدمة كاملة، ما لم نكن قريبين جداً من كافة فئات المجتمع”.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الإسكان: لن نقدم خدمة كاملة ما لم نكن قريبين جداً من فئات المجتمع كافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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