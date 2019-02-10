انت الان تتابع «بعد عودة 402 نازح».. العراق يُغلق مخيم نزراو بكركوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، اليوم السبت، إغلاق مخيم «نزراو» للنازحين في محافظة كركوك، وذلك عقب عودة 402 نازح إلى منازلهم في قضاء الحويجة، إذ قال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة ستار نوروز، في بيان نقلته قناة «السومرية نيوز» اليوم: «إن فريق عمل الوزارة في كركوك قام بنقل 402 نازح من مخيم نزراو التابع لناحية ليلان بمحافظة كركوك إلى مناطق سكنهم الأصلية، المحررة من قبضة تنظيم داعش الإرهابي في قضاء الحويجة، فضلًا عن توزيع مساعدات غذائية عليهم».
وأشار إلى أنه خلال الفترة القادمة ستعود أغلب الأسر النازحة إلى مناطق سكناها الأصلية المحررة. وأعلن مصدر عراقي، في محافظة كركوك، في وقت سابق من اليوم، عن فرض إجراءات أمنية مشددة في مخيمات النازحين جنوبي كركوك وشرقها، وذلك بعد تلقي معلومات عن عزم تنظيم داعش الإرهابي شن هجمات انتحارية داخل المخيمات، مضيفًا
وأشار إلى أنه خلال الفترة القادمة ستعود أغلب الأسر النازحة إلى مناطق سكناها الأصلية المحررة.
وأعلن مصدر عراقي، في محافظة كركوك، في وقت سابق من اليوم، عن فرض إجراءات أمنية مشددة في مخيمات النازحين جنوبي كركوك وشرقها، وذلك بعد تلقي معلومات عن عزم تنظيم داعش الإرهابي شن هجمات انتحارية داخل المخيمات، مضيفًا أن الأجهزة الأمنية تلقت معلومات استخبارية بوجود مخطط لداعش لشن هجمات انتحارية داخل مخيمات.
وتخضع مناطق جنوبي كركوك وغربها منذ حزيران العام 2014 لسيطرة داعش وتضم كركوك أكثر من 660 ألف أسرة نازحة موزعين في خمسة مخيمات تديرها المنظمة الدولية للهجرة ووزارة الهجرة العراقية.
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