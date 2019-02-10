قطر تتهم البحرين بانتهاك مجالها الجوي

اسماء السيد - الدوحة: اتهمت قطر جارتها البحرين بانتهاك سيادتها، مشددة على أنها أبلغت مجلس الأمن الدولي بقيام طائرات تابعة للقوات الجوية البحرينية بانتهاك مجالها الجوي دون إذن مسبق.

وأبلغت قطر مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة عن "اختراق طائرة عسكرية بحرينية مجالها الجوي".

وبحسب وكالة الأنباء القطرية فقد وجهت مندوبة الدوحة الدائمة لدى الأمم المتحدة الشيخة علياء أحمد آل ثاني، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومندوب غينيا الاستوائية الدائم، أوضحت فيها أن طائرة تابعة للقوات الجوية البحرينية قامت "بانتهاك المجال الجوي القطري من دون إذن مسبق من السلطات القطرية وذلك يوم 27 ديسمبر 2018".

وطالبت آل ثاني في رسالتها الأمم المتحدة "باتخاذ ما يلزم لوضع حد للانتهاكات البحرينية المغرضة، حفاظا على السلم والأمن الدوليين".

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، منذ يونيو 2017، ثم فرضت عليها إجراءات عقابية.

وتتهم الدول الأربع قطر بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.