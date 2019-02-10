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© AFP 2018 / FETHI BELAID
وأضافي السبسي "نؤيد العمل بسرعة وبعمق من أجل أفريقيا"، لافتا إلى أن "أجندة القمة الحالية تناقش القضايا الأساسية للقارة".
وتحتضن العاصمة الإثيوبية، اليوم الأحد، الدورة الـ32 العادية للاتحاد الأفريقي، بحضور قادة وزعماء ورؤساء حكومات الدول الأفريقية، وسط تطلعات وآمال عريضة لوقف التهجير القسري، وإبرام مزيد من الاتفاقيات في مجالات الصحة، والتنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول القارة السمراء.
ومن المقرر أن تتسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، اليوم الأحد، للمرة الأولى منذ إنشاء الاتحاد عام 2002، حيث سيتسلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الرئاسة الدورية من نظيره الرواندي بول كاغامي.
كانت هذه تفاصيل خبر السبسي: تونس في مقدمة الدول التي تعمل لتقوية الأوضاع في القارة الأفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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