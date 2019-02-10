السبسي: تونس في مقدمة الدول التي تعمل لتقوية الأوضاع في القارة الأفريقية

© AFP 2018 / FETHI BELAID

أديس أبابا — سبوتنيك. وقال السبسي في تصريحات للصحافيين قبيل بدء الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الـ32 للاتحاد الأفريقي اليوم الأحد "أفريقيا جاءت من تونس، وتونس هي أفريقيا، ومن الطبيعي أن نكون في مقدمة كل الدول التي تعمل على تقوية الوضع في أفريقيا، وتقوية الروافد التي تعمل من أجل أفريقيا".

وأضافي السبسي "نؤيد العمل بسرعة وبعمق من أجل أفريقيا"، لافتا إلى أن "أجندة القمة الحالية تناقش القضايا الأساسية للقارة".

وتحتضن العاصمة الإثيوبية، اليوم الأحد، الدورة الـ32 العادية للاتحاد الأفريقي، بحضور قادة وزعماء ورؤساء حكومات الدول الأفريقية، وسط تطلعات وآمال عريضة لوقف التهجير القسري، وإبرام مزيد من الاتفاقيات في مجالات الصحة، والتنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول القارة السمراء.

ومن المقرر أن تتسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، اليوم الأحد، للمرة الأولى منذ إنشاء الاتحاد عام 2002، حيث سيتسلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الرئاسة الدورية من نظيره الرواندي بول كاغامي.