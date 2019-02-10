مصر تتلقى عروضا من 3 تحالفات عالمية لإنشاء أول ميناء جاف

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القاهرة- سبوتنيك. وأوضحت الوزارة أنها ستتلقى العطاءات الفنية للمشروع شهر مايو/ أيار المقبل، ومن ثم ستعلن عن التحالف الفائز التنفيذ.
© Sputnik . Alexei Filippov
وأوضح البيان أن "مدة التعاقد على تنفيذ وتشغيل هذا المشروع تصل إلى 30 عاما، بنهايتها ستؤول ملكية المشروع إلى الدولة، ومن المتوقع أن يتم تقديم العطاءات الفنية والمالية خلال شهر مايو/أيار، ومن ثم التقييم والترسية والإعلان عن صاحب العطاء الفائز".
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