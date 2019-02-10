انطلاق القمة العالمية للحكومات في دبي بمشاركة دولية واسعة

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وذكرت "وكالة أنباء الإمارات" أن الإمارات تشهد القمة العالمية للحكومات بمشاركة 600 متحدث من مستشرفي المستقبل والخبراء والمتخصصين في أكثر من 200 جلسة حوارية رئيسية وتفاعلية، تتناول القطاعات المستقبلية الحيوية.

وتشكل القمة منصة عمل لحكومات المستقبل، مع التركيز على تسخير التكنولوجيا، للتغلب على التحديات التي تواجه البشرية.

وتفتح القمة العالمية للحكومات بابا على المستقبل، من خلال تحليل أحدث التوجهات المستقبلية والتحديات والفرص التي تواجهها البشرية؛ كما أنها تتيح الفرصة لعرض أفضل الممارسات والحلول الذكية، التي تحفز الإبداع والابتكار.

وتتبنى القمة 7 توجهات مستقبلية محورية، هي التكنولوجيا وتأثيرها في حكومات المستقبل، والصحة وجودة الحياة، والبيئة والتغيير المناخي، والتجارة والتعاون الدولي، والتعليم وعلاقته بسوق العمل ومهارات المستقبل، والإعلام والاتصال بين الحكومات والشعوب، ومستقبل الأفراد والمجتمعات والسياسات.

وتستضيف القمة ثلاث دول كضيوف شرف، بدلا من دولة واحدة كما جرت العادة في الدورات السابقة، وهي إستونيا ورواندا وكوستاريكا.

والقمة العالمية للحكومات هي مؤسسة حيادية غير ربحية تبحث في مجالات تقاطع العمل الحكومي والابتكار؛ وهي منصة لتبادل المعرفة بين قادة الفكر ومركز للتواصل بين صناع السياسات ومجتمع الأعمال والمجتمع المدني، في سبيل تحقيق التنمية البشرية، وتفعيل تأثيرات إيجابية على حياة المواطنين في جميع أنحاء العالم.