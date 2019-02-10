- 1/2
- 2/2
© REUTERS / Mike Segar/Files
وأثارت القضية في لبنان بعد اجتماعيا كبير خصوصا مع تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وبدوره أعلن نائب في مجلس الأمة الكويتي، خلف دميثير العنزي، تضامنه مع المواطن اللبناني وقرر تقديم مساعدة مالية لعائلة جورج زريق.
وخلال مكالمة هاتفية عبر قناة "الجديد" اللبنانية، أعلن العنزي التبرع بـ10 آلاف دولار أمريكي إلى جانب تخصيصه معاشا شهريا لعائلة الضحية، انطلاقا من شعوره الإنساني بضرورة التضامن مع ما حصل.
وقال النائب الكويتي "أنا في زيارة حاليا إلى لبنان منذ 4 أيام، وما حدث يوم أمس صدمني، وأحسست أنه يجدر بي القيام بشيء تجاه ما حصل".
وأضاف: "الحادثة كما حصلت مؤلمة جدا، ويجب أن تشعرنا بالتعاطف وتحرك ضمائرنا.. وقد يكون هناك من يقوم بخطوات أكبر، ولكنني وجدت أنه من واجبي المساعدة قدر الإمكان".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب كويتي يتبرع لعائلة لبناني انتحر حرقا بسبب ديونه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.