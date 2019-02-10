شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد مؤهل «أخصائي نفسي» لشغل الوظائف التعليمية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نوهت وزارة التعليم إلى اعتماد إضافة مؤهل “أخصائي نفسي” من الحاصلين على التدريب من الجامعة في المسار الإرشادي لفصل دراسي في مدارس التعليم العام لشغل الوظائف التعليمية.
وقالت الوزارة على حسابها الرسمي عبر “تويتر” إنه قد تم التنسيق مع الخدمة المدنية لتضمينه دليل التخصصات لتخصص الإرشاد الطلابي.
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