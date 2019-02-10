شكرا لقرائتكم خبر عن «الرصيد صفر».. رسالة تؤرق مستفيدي «حساب المواطن» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

اشتكى كثير من عملاء “البنك الأهلي”، أنهم “يستلمون رسالة إيداع لبرنامج حساب المواطن والرصيد صفر، متسائلين عن السبب”.

جاء ذلك في تغريدة لأحد المواطنين، لـ”حساب المواطن”، في “تويتر”، قال فيها “الكثير من عملاء أحد البنوك يستلمون رسالة إيداع لبرنامج حساب المواطن والرصيد صفر.. يا ترى ما هو السبب؟”، فيما رد “حساب المواطن”، بطلب إرسال البيانات عبر الخاص.

وفي سياق آخر، أكد برنامج “حساب المواطن”، أنه لا يحق للبنك سحب المبالغ المودعة في حسابات المستفيدين، مضيفا “أنه يمكن للمستفيد التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى، وفي حال عدم حل المشكلة خلال 72 ساعة بإمكانك تصعيد الشكوى لمؤسسة النقد من خلال الرقم 8001256666”.