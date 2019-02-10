انت الان تتابع الفصائل المسلحة تقصف مناطق سكنية في سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، الفريق «سيرجي سولوماتين»، أن الفصائل المسلحة قصفت مناطق سكنية في محافظتي اللاذقية وحلب، قائلًا: «إن تبادل إطلاق نار بين الجماعات المسلحة في منطقة خفض التوتر بمحافظة إدلب أسفر عن مقتل جندي سوري»، مشيرًا إلى أن عودة اللاجئين السوريين إلى منازلهم متواصلة، وأن عشرات النقاط الأمنية تعمل بالتنسيق مع مركز المصالحة لضمان عودتهم، وتم تسجيل عودة أكثر من 221 ألف لاجئ سوري يوم الخميس الماضي، وذلك في ظل إعلان السلطات السورية العفو عن الفارين من الخدمة العسكرية الذين بلغ عددهم أكثر من 47 ألف شخص.

كان الجيش السوري، قد شن هجمات عنيفة في وقت سابق من اليوم، على الفصائل المسلحة لاستعادة الغوطة الشرقية وقتل أكثر من 1600 شخص، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان. ورغم هجمات النظام المستمرة فإن الفصيلين استمرا في تبادل الاتهامات بتسريع تقدم القوات الحكومية، حيث قال المتحدث العسكري باسم جيش الإسلام: إن