نفى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الأنباء التي قالت إن بلاده سحبت سفيريها في كل من السعودية والإمارات.
وقال بوريطة، في تصريحات نقلتها وكالة «سبوتنيك» الروسية، إن «المغرب لديه قنوات خاصة لإعلان مثل هذه القرارات»، مؤكدًا أن «الخبر غير مضبوط ولا أساس له من الصحة، ولم يصدر عن مسؤول».
وأوضح الوزير المغربي، أن «تاريخ الدبلوماسية المغربية يؤكد أنها تعبر عن موقفها بوسائلها وليس من خلال وكالة أنباء أمريكية».
وكانت وكالة «أسوشيتد برس»، زعمت أن المغرب انسحب من تحالف دعم الشرعية في اليمن، وأنه استدعى سفيريه في المملكة العربية السعودية، والإمارات لإجراء مشاورات.
إنضم الآن لخدمة أخبار واتساب المجانية للحصول على أخبار جديدة من خلال تطبيق واتساب أرسل "اشتراك" ل
من مصر 00201025198165
من السعودية 00966532159578
من الخليج وبلاد الشام 00971504893881
تأكد من حفظ الرقم في جهات الاتصال الخاصة بك لتفعيل الخدمة
كانت هذه تفاصيل خبر المغرب: لم نسحب سفيرينا بالسعودية والإمارات.. وادعاءات «أسوشيتد برس» لا صحة لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.