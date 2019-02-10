الدفاع_المدني يحذر من #التقلبات_الجوية على بعض المناطق

صحيفة الخليج الالكترونية

حذر الدفاع المدني من تقلبات جوية وسحب رعدية وسيول محتملة في بعض مناطق المملكة.

وقال المدني: إنه وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بتعرض بعض مناطق المملكة لتقلبات جوية وسحب رعدية ممطرة واحتمالية جريان السيول والأودية، فإنه يؤكد على أهمية اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر واتباع تعليماته في مثل هذه الحالات، متمنين السلامة للجميع.

وفي وقت سابق، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا عن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول على منطقة الرياض، تشمل “الدوادمي، والرياض، والمجمعة، ورماح، والأجزاء المجاورة حتى يوم غد الأحد في تمام العاشرة صباحًا.

كما أصدرت الأرصاد تنبيهًا متقدمًا آخر عن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول على منطقة القصيم تشمل عنيزة، وبريدة، والرس، والمذنب، والبدائع، وعقلة الصقور، ودخنة والأجزاء المجاورة لها حتى نفس الموعد.

وبالنسبة إلى المنطقة الشرقية فتتعرض مناطق الدمام، والخبر، والظهران، والجبيل، والأحساء، والخفجي والأجزاء المجاورة إلى نفس الحالة حتى العاشرة صباحًا.