شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق ثوري لقياس حجم حقائبك قبل السفر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أطلقت شركة إيزي جيت للطيران، تطبيقاً ثورياً جديداً يتيح للمسافرين التحقق من أحجام حقائبهم، وما إذا كانت ستتناسب مع أبعاد مقصورة الحقائب في الطائرة، قبل مغادرتهم إلى المطار.

وأصبح بهذا التطبيق، من الممكن لعملاء شركة إيزي جيت للطيران، أن يحددوا حجم حقائبهم التي ينوون اصطحابها معهم على متن الطائرة، قبل التوجه إلى المطار، والتأكد من أن حجمها سيكون مناسباً لمقصورة الحقائب الموجودة فوق مقاعد الطائرة.

ويتميز التطبيق الذي يستخدم تقنية ARKit 2 من Apple بسهولة استخدامه، واعتماده على التقنية الثلاثية الأبعاد في مسح الحقائب، إضافة إلى إمكانية تنزيله على أجهزة آيفون إس 6 فما فوق.

وقال دانييل يونغ رئيس قسم التجربة الرقمية في شركة إيزي جيت: “نبحث باستمرار عن طرق لتحسين تجربة السفر التي نقدمها لعملائنا عند السفر معنا، وهذه التكنولوجيا الجديدة هي مثال واضح على ذلك”

يذكر أن الحد الأقصى المسموح به لحجم حقيبة اليد في الشركة هو 56 × 45 × 25 سم (بما في ذلك المقابض والعجلات). وإذا تجاوز حجم الأمتعة الحجم المقبول يتم احتساب رسوم إضافية على كل حقيبة.

وقد تجاوز عدد الأشخاص الذين قاموا بتنزيل التطبيق الجديد على هواتفهم الذكية 30 مليون شخص خلال أشهر قليلة، بحسب ما ورد في صحيفة إكسبرس البريطانية.