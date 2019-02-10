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© REUTERS / HANDOUT
فيصل الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، غدا الإثنين إلى بيروت ليسلم الرئيس ميشال عون دعوة لحضور القمة الأورومتوسطية المقررة في 24 الجاري في شرم الشيخ. بالإضافة إلى قدوم الممثلة العليا للأمن والخارجية في الاتحاد الأوروبي، فريدريكا موغيريني، لمناقشة مقررات القمة الأورومتوسطية بشأن لبنان.
كما يصل إلى بيروت ايضا المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا، لنقل تهاني القيادة السعودية الى المسؤولين اللبنانيين.
وسيكون وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف في بيروت اليوم الاحد في زيارة تستمر لغد الاثنين يلتقي خلالها رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة: لبنان ينتظر زيارات دولية وعربية في اليومين المقبلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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