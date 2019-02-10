شكرا لقرائتكم خبر عن عضو شورى: على المرور تسوية المخالفات المرورية القديمة بـ«مبادرة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

اقترح عضو مجلس الشورى الدكتور سعيد بن قاسم الخالدي المالكي، على الإدارة العامة للمرور إعلان مبادرة لتسوية المخالفات المرورية بنسبة 100%، حتى لو كان ذلك بشكل تدريجي لأصحاب المديونيات القديمة الذين لم يرتكبوا أي مخالفة أو حادثة مرورية على مدى عام أو عامين سابقين.

وأوضح عضو مجلس الشورى، أن تسوية المخالفات المرورية القديمة بمبادرة سيتيح للمخالفين الالتزام بأنظمة السير لوجود محفزات تشجعهم على الالتزام مثلما هناك عقوبات أجبرتهم على التقيد بأنظمة المرور، وفقا لـ”عكاظ”.

وبين “المالكي”، أن تسوية الغرامات المرورية سيعزز مستقبلاً الاهتمام والحرص والتقيد بالأنظمة المرورية من الجميع ويعتبر درساً لن ينساه المخالف.