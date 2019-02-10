الجيش الأمريكي يدفع بتعزيزات على الحدود العراقية السورية

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وبحسب "الأناضول"، قال المسؤول، إن تعزيزات أمريكية مكونة من آليات عسكرية من نوع "هامر" ومدافع وأسلحة ثقيلة أخرى وصلت الى منطقة التنف 490 كم غرب مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار".
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وفي السياق ذاته، أكد ضابط بالجيش العراقي، صحة تلك المعلومات.
وأضاف: "تلك التعزيزات الأمريكية جاءت من قاعدة عين الأسد في ناحية البغدادي 90 كم غرب الرمادي، واستخدمت الطريق الدولي السريع لمرورها وصولا الى منطقة التنف".
وأشار إلى أن القوات الأمريكية تتخذ في محافظة الأنبار الحدودية مع سوريا عدة قواعد لها، ومنها قاعدة الحبانية 30 كم شرق الرمادي، والأسد 90 كم غرب الرمادي، إضافة الى موقعين في القائم وموقع شرقي مدينة الرطبة.
هذا ولم يصدر عن السلطات العراقية أو الإدارة الأمريكية إعلان بشأن تلك الإجراءات.
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