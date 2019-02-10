الهيل: وعود الدوحة للرباعي العربي لم تعد ذات قيمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقل المتحدث الرسمي باسم المعارضة القطرية خالد الهيل، عن مصدر دبلوماسي موثوق، قوله إن العروض والوعود القطرية، أصبحت لا تحظى بأي اهتمام لأنهم فقدوا المصداقية، مشيراً إلى أنه حتى الوسيط الأمريكي أصبح لا يثق في أي خطوة لتنظيم الحمدين الإرهابي الحاكم في الدوحة.

وفي تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر» أمس السبت، كتب الهيل «العروض والوعود القطرية لدول المقاطعة لا تحظى بأي اهتمام يذكر، وذلك لأنهم فقدوا المصداقية، ولا يوجد أي ثقة في أي خطوة يقومون بها».

ونقل الهيل عن الدبلوماسي - الذي لم يذكر اسمه - قوله «حتى الوسيط الأمريكي يقول لهم سببتم لنا الحرج، لا توجد أي ثقة بكم، لا يريدون سماع أي شيء، المطالب المطالب هذا ما يريدون». كما نقل الهيل على حسابه بتويتر «تصريح عضو الكونجرس الأمريكي روجر مارشال الذي قال فيه: للأسف إيران ليست لوحدها هناك دولة صغيرة على الخليج تدعى قطر تروج للإرهاب الراديكالي ودعمت الإرهاب والجماعات المتطرفة، العنف، الحروب الأهلية وإراقة الدماء والسكوت عن أفعالهم يؤدي الى تقويض الأمن والسلم.

يذكر أن وزير خارجية الحمدين، محمد عبدالرحمن آل ثاني، قد التقى بمسؤولين أمريكان بسبب «قضية أكثر إلحاحاً».

واجتمع آل ثاني، خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية مع ستيفن مانشون وزير الخزانة وجون بولتون مستشار الأمن القومي كل على حدة.

وناقش الوزير القطري مع الوزراء الأمريكان «إيجاد حلول لقضايا المنطقة الأكثر إلحاحا»، حسب بيان لوزارة الخارجية القطرية.

كما التقى آل ثاني بجاريد كوشنر، كبير مستشارى البيت الأبيض، وجيسون جرينبلات الممثل الخاص للمفاوضات الدولية، وآخرين.

وقال الوزير القطري «أتطلع لاستضافة مسؤولين أمريكيين في قطر طوال هذا العام، وكذلك للعودة إلى الولايات المتحدة، ونحن نتواصل لإيجاد حلول لقضايا المنطقة الأكثر إلحاحا».

ولم يذكر الوزير إن كانت قضية مقاطعة بلاده من قبل الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب ضمن القضايا الأكثر إلحاحاً في المنطقة أم لا.

يأتي ذلك في ظل استمرار الأزمة القطرية التي دخلت عامها الثاني بعد أن أعلنت دول الرباعي العربي «السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر» في الخامس من يونيو/حزيران 2017، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر بسبب دعمها للإرهاب، وتدخلها السافر في الشؤون الدولية لدول المنطقة.